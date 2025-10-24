La gestión oportuna del gobierno departamental sumada al trabajo articulado con el Ministerio de Educación, permitirá que 330 docentes que venían laborando en calidad de provisionales en el departamento de Córdoba tengan su nombramiento definitivo en el año 2026.

La buena nueva se dio a conocer en el Encuentro Regional de Secretarías de Educación, organizado por Mineducación, y que tuvo como sede a la capital de Córdoba.

Además la planta docente será ampliada con 55 nuevos cargos gracias a que la gobernación de Córdoba ha cumplido rigurosamente con la presentación de los estudios técnicos y la actualización de la planta docente, requisito indispensable para acceder a los nombramientos en propiedad.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara dijo durante el Encuentro Regional de Secretarías de Educación que “el camino que debemos seguir es la educación. Tenemos grandes retos, pero seguimos trabajando con eficiencia y compromiso para garantizar la permanencia y la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes. Mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes es también avanzar en ese propósito”.