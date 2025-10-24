Tras la confirmación del Gobierno Nacional de abrir un espacio de diálogo con la mediación de Catar, con el Ejército Gaitanista de Colombia, afectado por el conflicto armado que ha generado la presencia de este grupo ilegal, se iniciaron los espacios “Córdoba escucha”, promovidos por la gobernación.

El primero de estos diálogos regionales de paz tuvo lugar en Tierralta con la presencia de diferentes actores del territorio que han sido afectados por el conflicto y que hoy son constructores de paz desde diferentes escenarios.

El objetivo de este encuentro es construir recomendaciones para entregar ideas al gobierno nacional y contribuir a la construcción de paz en la región, que es el propósito del gobernador Erasmo Zuleta Bechara lograr que Córdoba se convierta en un laboratorio de paz.

Durante la jornada se contó con la presencia a través de una conexión virtual, de los delegados de la mesa que están negociando en Catar un acuerdo sociojurídico para lograr la paz en el Caribe colombiano y el Urabá antioqueño.

Lucas Uribe, director del Departamento Administrativo de Planeación y asesor de paz de la gobernación de Córdoba, sostuvo que “fue un momento histórico, ya que representantes de ambas delegaciones se conectaron con la gente y pudieron expresar sus malestares, temores, inquietudes y esperanzas directamente a los negociadores”.

A su vez destacó la disposición de los miembros de la mesa de negociación de abrir espacio de interacción con la sociedad civil, para escuchar y retroalimentar la agenda.

“Creemos que este proceso puede ser un modelo para otras regiones del país”, puntualizó.