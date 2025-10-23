En el barrio Edmundo López de la ciudad de Montería, unidades del Gaula de la Policía, en coordinación con las del Modelo de Servicio Orientado a las Personas y Territorios, capturó a alias Chirri, presunto secuestrador que sembró temor en las fincas del área metropolitana de esta ciudad.

En su contra estaba vigente una orden de arresto por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado que le hicieron efectiva y por la que en las últimas horas un juez de la República lo envió a prisión.

Además, le atribuyen el haber cometido hurtos en fincas y en este contexto secuestraban a sus víctimas por horas hasta lograr obtener dinero y elementos de valor entre los años 2021 y 2022 en los corregimientos El Sabanal, Aguas Negras y Garzones y en la zona rural del municipio de Chinú.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó este jueves 23 de octubre, que “en el desarrollo investigativo se logró establecer que alias Chirri participó en el secuestro extorsivo del ganadero y empresario Salim Haddad García, ocurrido el 1° de octubre de 2022, tras el hurto de elementos en su finca. De igual manera, estaría implicado en el secuestro del señor Eliodoro Agámez Pineda, registrado ese mismo año”.

Además, reportó el oficial que este sujeto hacía parte activa “de una organización criminal vinculada en más de 20 procesos investigativos por hurto, secuestro y homicidio en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena Medio. Esta estructura delinquió bajo el mando de alias Ternera, cabecilla capturado en el año 2023”.