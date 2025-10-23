La jornada del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que se llevó a cabo el miércoles 22 de octubre y fue convocada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), sirvió de inspiración para una puesta en escena de película por parte de la Alcaldía del municipio Ciénaga de Oro, en Córdoba, cuyo video es viral en redes sociales.

La angustia y el caos de un incendio, así como la rápida respuesta de los organismos de socorro, fueron representados en un clip de un minuto que fue grabado en las instalaciones de la Alcaldía Municipal.

Más de veinte personas, entre trabajadores de la Alcaldía, miembros del Cuerpo de Bomberos y paramédicos, participaron en el video, cada uno comprometido con su papel, desde los gestos de terror y dolor hasta el maquillaje para simular quemaduras y sangrientas heridas. La situación que recrearon fue una conflagración en la sede del gobierno local que dejó varios supuestos lesionados.

La grabación arranca con una explosión en el interior de la Alcaldía. Varios funcionarios lanzan gritos de auxilio mientras salen corriendo del lugar. Enseguida se muestra a uno de los trabajadores llamando a los bomberos para que atiendan la emergencia.

“Corran, acaba de ocurrir un incendio en la Alcaldía, hay heridos”, dice, mientras de fondo se escucha una música de acción que hace sentir adrenalina a los espectadores.

La próxima escena es en la estación de bomberos, donde reciben la llamada y se alistan en cuestión de segundos para subirse al camión y dirigirse al lugar de la emergencia. “Central en ruta para la Alcaldía para la atención de víctimas y control de incendios”, dice uno de los bomberos.

Al llegar a la sede del gobierno de Ciénaga de Oro, los bomberos dan inicio al protocolo para este tipo de casos. Se despliegan en las instalaciones de la Alcaldía para cubrir varios frentes, como el rescate de personas que no habían podido salir, controlar el incendio con mangueras que expulsan agua a presión, ayudar a algunos trabajadores a bajar del segundo piso utilizando una escalera externa y subir a los heridos a una ambulancia para su traslado a centros asistenciales.

Los paramédicos, así como los miembros de la Cruz Roja y Defensa Civil, también hicieron su trabajo con las personas afectadas por la conflagración. De hecho, se ve a uno de los funcionarios siendo evacuado del lugar con el rostro ensangrentado y en camilla.

MUCHACHAAAA EL SIMULACRO DE HOY EN LA ALCALDÍA DE MI PUEBLO PARECE UNA PELÍCULA DE ACCIÓN JAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJJA pic.twitter.com/sbKnwv4Num — FITO🐆 (@Fito_romerom) October 22, 2025

Todo esto para cumplir con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que este año tenía como énfasis la evaluación de las capacidades de respuesta, los sistemas de comunicación y las medidas de autoprotección, según indica la Ungrd.

Las imágenes que dejó el ejercicio de preparación para emergencias de la Alcaldía de Ciénaga de Oro sacó carcajadas a decenas de personas que en redes sociales comentaron que se trató de un simulacro de película y destacaron la actuación de los trabajadores y bomberos.

“Ni Netflix se atrevió a tanto”, “Parece que el simulacro fue planeado por el mismo Dwight Schrute” y “Cine puro”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Jajajaja ni en el Festival de la buena vecindad del Chavo se atrevieron a tanto como en el simulacro de Ciénaga de oro. pic.twitter.com/ipnVeqNLWH — DoñaPily (@dona_pily2) October 23, 2025

Quién coordinó el simulacro de la alcaldía de ciénaga de oro? Guillermo del Toro? Porque es cine sin duda jajajajajaajjaajajajajajajaja

pic.twitter.com/byeP3kMOC1 — Roncito (@r0nc170) October 23, 2025

El simulacro de Ciénaga de Oro fue dirigido por Steven Spielberg y producido por George Lucas pic.twitter.com/Z4qNzyM2ae — Daniel Sanín (@DanielSanin) October 23, 2025

Hubo simulacro de emergencias en todo el país pero Ciénaga de Oro hizo arte. pic.twitter.com/4XFysGdZKX — Chicho Arias (@chichoariasr) October 23, 2025