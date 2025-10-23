Este jueves llega a todas las salas de cine del país Frankie y los monstruos, una aventura animada que reimagina el clásico mito de Frankenstein con humor, ternura y un gran corazón.

La película transporta a los espectadores a un castillo lleno de criaturas creadas por un profesor tan despistado como brillante, donde un pequeño monstruo llamado Frankie intentará descubrir qué significa realmente ser amado y aceptado.

Con una historia entrañable y visualmente deslumbrante, Frankie y los monstruos combina comedia, aventura y emoción en una experiencia que encantará tanto a niños como a adultos. Es una historia sobre creer en uno mismo, aceptar lo que nos hace únicos y entender que la verdadera fuerza está en ser auténticos.

Dirigida por Steve Hudson, cuyo trabajo incluye el cortometraje premiado Goodbye y la serie Cranford para la BBC, Frankie y los monstruos representa su primer largometraje animado. Hudson aporta una mirada cálida y cómica que pone el foco en los personajes y en sus relaciones humanas, sin perder el sentido del espectáculo ni el humor que atraviesa la película.

Una aventura con alma

En lo alto de una montaña, sobre el pueblo de Grubbers Nubbin, vive un profesor que pasa sus días dando vida a toda clase de monstruos… para luego olvidarse de ellos. Mientras los habitantes del pueblo temen al castillo y a sus ruidos misteriosos, alguien dentro de esas murallas se encarga de mantener el orden: Frankie, la primera creación del profesor, un pequeño ser hecho de retazos que dedica su vida a cuidar de los demás monstruos que su creador ha dejado atrás.

Pero la rutina cambia cuando un extravagante show ambulante llega al pueblo. Su dueño, el carismático Fulbert Freakfinder, promete fama y amor eterno al pequeño Frankie si se une a su espectáculo. Tentado por la posibilidad de ser visto por fin, Frankie emprende un viaje que pondrá a prueba su amistad, su valentía y su propia idea de lo que significa ser un “monstruo”.

Frankie y los monstruos es una historia sobre la búsqueda de identidad y el deseo de pertenecer, una aventura divertida y conmovedora que muestra que, a veces, lo que más anhelamos ya está más cerca de lo que imaginamos.

Una producción llena de imaginación

Con un estilo visual vibrante y lleno de color, Frankie y los monstruos toma la estética de los dibujos originales y la transforma en sets y personajes 3D que respiran vida propia. Cada rincón del castillo, cada criatura y el carnaval ambulante fueron pensados como piezas únicas, diseñadas para provocar risa, asombro y ternura en el público.

La banda sonora, compuesta por Nick Urata, acompaña la película con temas que acentúan tanto los momentos cómicos como los más emotivos, reforzando la atmósfera fantástica y cercana de la historia.

Una historia para toda la familia

Con un equilibrio perfecto entre comedia, aventura y emoción, Frankie y los monstruos invita a las familias a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la magia que hay en aceptar lo que nos hace únicos. La película ofrece momentos para reír y también instantes que emocionan, pensados para que niños y adultos salgan del cine con una sonrisa y algo para recordar.

Inspirada en el libro de Guy Bass, la cinta es una celebración de la amistad, la valentía y la pertenencia