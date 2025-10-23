La aventura final de ‘Stranger Things’ llegará con todos los juguetes. La última vez que los fanáticos vean a Hawkings, el pueblo que conquistó con su historia, será por todo lo alto. Y es que Netflix anunció este jueves que el episodio final de la quinta temporada podrá verse en cines.

Lea ‘A pesar de ti’, la nueva adaptación a Colleen Hoover , la autora de ‘Romper el círculo’

Las proyecciones limitadas del episodio final se llevarán a cabo en más de 350 salas de cine en Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 5 p. m. (hora del Pacífico), coincidiendo con el estreno global en Netflix, y continuarán hasta el 1 de enero de 2026.

“Estamos más que emocionados de que los fans tengan la oportunidad de vivir el episodio final de Stranger Things en el cine. Es algo con lo que soñamos durante años, y estamos muy agradecidos con Ted, Bela y todos en Netflix por hacerlo posible”, dijeron los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer en una declaración a Tudum, el sitio de noticias de la plataforma de streaming.

“Verlo en la gran pantalla, con un sonido e imagen increíbles y rodeados de fans, nos parece la forma perfecta —¿podemos decir ‘bitchin’?— de celebrar el final de esta aventura”.

Aquí ‘Bienvenidos a Derry’, un nuevo vistazo al horror de ‘It’

Más adelante se anunciará información adicional sobre cómo asistir y cuáles serán las salas participantes.

Mientras tanto, prepárate para una última y épica travesía por Hawkins, mientras el grupo enfrenta su amenaza más grande hasta ahora. Stranger Things 5 comienza en el otoño de 1987, con Hawkins marcada por la apertura de las Grietas y nuestros héroes unidos por un solo objetivo: encontrar y eliminar a Vecna.

La quinta temporada de Stranger Things llegará a Netflix en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre. Cada volumen se estrena a las 7 PM hora Colombia.

Además El Festival de Sundance homenajeará a Robert Redford con proyecciones especiales

Courtesy of Netflix STRANGER THINGS. Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

¿De qué trata la quinta temporada?

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, obligándola a ocultarse una vez más.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

La esperadísima quinta y última temporada de la serie estará disponible en Netflix en tres fechas: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.

También Netflix estrenará documental sobre la vida de Selena Quintanilla

Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment, con los hermanos Duffer a cargo también de la producción ejecutiva junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, una creación de los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Más La película colombiana ‘Un poeta’, entre las candidatas latinas al Premio Goya