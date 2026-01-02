Gaten Matarazzo es uno de los rostros más reconocidos de Stranger Things. El actor estadounidense ha sido clave para visibilizar una condición genética poco común, que fue aceptado en la industria del entretenimiento.

Desde temprana edad, Matarazzo convive con la displasia cleidocraneal, un trastorno congénito que influye en el desarrollo óseo y dental. Lejos de ocultarlo, el actor ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico y lo ha convertido en una herramienta de concienciación a nivel mundial.

¿Qué es la displasia cleidocraneal?

Se trata de una alteración genética hereditaria que afecta la formación de ciertos huesos del cuerpo, especialmente los del cráneo y las clavículas. También impacta el crecimiento de los dientes, provocando retrasos o irregularidades en su aparición.

Entre las manifestaciones más frecuentes de esta condición se encuentran: clavículas parcial o totalmente ausentes, mayor movilidad en los hombros, retraso en el recambio dental y rasgos faciales particulares como frente prominente.

La enfermedad se transmite cuando uno de los padres porta el gen, y se presenta desde el nacimiento.

Pero esto en vez de ser un impedimento, le ayudó al actor a conseguir sus sueños. Durante el proceso de selección del elenco, los creadores de la serie optaron por no modificar la apariencia de Gaten. En lugar de ello, incorporaron su condición a la narrativa del personaje, una decisión que rompió con los estándares tradicionales de la televisión.

Lo hicieron para que el público conociera la displasia cleidocraneal de forma natural y educativa, integrándola a la historia sin dramatizarla ni convertirla en un estereotipo.

Incluso, su característica movilidad en los hombros producto de la ausencia de clavículas se ha transformado en un gesto reconocido por los fans.