Luego de lo que fue el éxito de la adaptación del libro Romper el círculo, de la autora Colleen Hoover, más allá de la polémica con sus protagonistas, una nueva historia de la escritora llega a la gran pantalla.

Se trata de A pesar de ti, un filme que cuenta con un elenco de lujo comandado por Allison Williams, Dave Franco o Scott Eastwood, hijo del legendario Clint Eastwood.

El largometraje nos presenta a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran sus vidas tras un devastador accidente que revela una traición impactante y que las obligará a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente.

A pesar de ti es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia.

Para esta película vuelve el director Josh Boone. Reconocido también por su dirección en entregas del mismo género como Bajo la misma estrella y otros títulos como Los nuevos mutantes.

La protagonista de esta adaptación, Allison Williams, destacó la fuerza emocional del proyecto: “Es el tipo de película que frecuentemente busco y no encuentro”.

La artista también adelantó que con este filme “van a llorar profundamente, a reírse un montón y luego a embarcarse en una aventura manejada con mucha confianza”.

