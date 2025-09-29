Un paquete de obras por más de 38 mil millones de pesos y que están relacionadas con vías y escenarios deportivos, será ejecutado por la gobernación de Córdoba en el municipio de Valencia.

Lea también: Motociclista muere arrollado por un furgón en la Vía Cordialidad cuando se dirigía a su trabajo

El anuncio lo hizo el gobernador Erasmo Zuleta Bechara en una visita que efectuó en las últimas horas a la zona urbana de dicha población, a la que arribó además con un mensaje de unidad.

Estos proyectos fortalecerán la infraestructura vial, el urbanismo y el deporte en Valencia, con beneficios directos para el campo y la ciudad.

Lea también: De la celebración a los disparos: riña en medio de fiesta deja un muerto y dos heridos en Villa Lozano

“Hoy soy gobernador de quienes votaron y de quienes no votaron por mí, porque los problemas de la gente no tienen color político: solo requieren voluntad para solucionarlos”, afirmó ante la comunidad tras mencionar en detalle cada uno de los proyectos, cuya financiación ya está asegurada.

Proyectos

Uno de los proyectos es el de la pavimentación y urbanismo en los barrios Puerto Rico y Las Piedras en el que invertirán 5.000 millones de pesos; pavimentación en concreto rígido y obras complementarias en el barrio Nazareth con una inversión de $1.940 millones; mejoramiento y adecuación del escenario recreo-deportivo Rafael Núñez por $1.422 millones, y mantenimiento integral de la vía El 15 – Los Morales – Valencia que tendrá una inversión de $30.000 millones.

Lea también: Feminicidio en La Manga: informe de la Policía señala que víctima tenía signos de violencia en el cuello

Zuleta anunció además que los convenios serán firmados en octubre, las licitaciones para los proyectos viales comenzarán en noviembre, y las primeras obras de pavimentación y adecuación del parque deportivo iniciarán entre noviembre y diciembre.