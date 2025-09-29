La intolerancia sigue sumando víctimas en el municipio de Soledad, esta vez el barrio Villa Lozano fue escenario de una violenta riña que dejó como saldo un hombre muerto y dos jóvenes heridos.

El hecho de sangre ocurrió durante la noche de este domingo 28 de septiembre, en medio de una fiesta que se celebraba en la carrera 16B con diagonal 51.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Juan José González Labarca, de 41 años de edad, y de nacionalidad venezolana.

Por otro lado, los heridos responden a los nombres de Keiner de Jesús Pedroza Caballero, de 18 años, y Kevin Jesús Pedroza Caballero, de 25 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, las víctimas se encontraban departiendo en medio de una fiesta familiar, aproximadamente como a las 10:35 de la noche.

De repente, se generó una riña entre ambas partes y un sujeto desenfundó un arma de fuego y la disparó contra los presentes, para posteriormente darse a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Malherido, el occiso fue trasladado hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Los médicos revelaron que el hombre de 41 años registraba cinco mortales disparos en el tórax.

Entretanto, los otros dos jóvenes fueron trasladados hasta la Clínica Salud Total de la calle 30, donde permanecen estables y recuperándose de sus heridas.