La Policía Nacional logró la captura de 11 personas, presuntamente pertenecientes al grupo criminal ‘Pepes de Villanueva’, durante la macro operación ODIN. Las detenciones se dieron por orden judicial, y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Leer más: Policía captura al presunto feminicida que acabó con la vida de su pareja en La Manga

Las diligencias de allanamiento se desarrollaron en los barrios Barlovento, Bendición de Dios, Villanueva, Rebolo, sector del mercado, El Boliche, La Isla y Soledad 2000.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el cabecilla de esta organización, alias Digno Palomino, desde el centro penitenciario “Eron Picaleña” en Ibagué, lideraba y coordinaba las extorsiones, además de ordenar actos violentos como la incineración y disparos contra establecimientos comerciales.

Le puede interesar: Trasladan a Digno Palomino y alias Castor a Bogotá para reunión con la DNI

“Con estas capturas se esclarecen dos eventos delictivos ocurridos el 4 de septiembre de 2025 y el 25 de junio de 2025 en establecimientos comerciales de la ciudad de Barranquilla.”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La Policía señaló que los ‘Pepes de Villanueva’ se dedicaban al cobro de extorsiones principalmente a comerciantes y vendedores de plaza del sector centro de Barranquilla, quienes eran obligados a pagar sumas mensuales que oscilaban entre $100.000 y $300.000 pesos.

Lea también: Reportan mortandad de peces en ciénaga Los Manatíes; se habría registrado por baja de oxígeno

Además, se estableció que las rentas criminales de la organización ascienden aproximadamente a 93 millones de pesos mensuales.

Los capturados suman un total de 33 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión, porte y tráfico de estupefacientes, receptación, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

En el operativo también fueron incautados cinco teléfonos celulares que eran usados para gestionar el cobro de las extorsiones.