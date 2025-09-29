En horas de la madrugada de este lunes 29 de septiembre se registró un aparatoso accidente de tránsito entre una motocicleta y un furgón, mismo en el que perdió la vida el conductor de la moto.

Leer más: De la celebración a los disparos: riña en medio de fiesta deja un muerto y dos heridos en Villa Lozano

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Emerson Ahumado Cantillo, quien era oriundo del corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción del municipio de Luruaco.

El siniestro vial ocurrió a eso de las 4:00 de la madrugada en la Vía Cordialidad, a la altura del corregimiento de Molinero, jurisdicción de Sabanalarga.

De acuerdo con el testimonio de los habitantes del sector, Ahumado Cantillo conducía su motocicleta marca AKT de placas DNB-44E cerca del kilómetro 66, cuando se dirigía rumbo a su trabajo.

En medio del recorrido, un vehículo de carga tipo furgón que también transitaba por la carretera, al parecer, no se percató de la presencia del motociclista y lo terminó arrollando. Tras colisionar, ambos vehículos quedaron volteados a un lado de la vía entre los matorrales.

Luego de haber sido embestido, Ahumado quedó tendido sobre la maleza, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la potencia del impacto. Por otro lado, se desconoce el estado del conductor del furgón.

Uniformados de la Policía de Tránsito y demás autoridades competentes se trasladaron hasta el lugar para adelantar las labores de inspección del cadáver y controlar la movilidad en la zona.