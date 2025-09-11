Con actividades en centros comerciales, universidades, caminatas y espacios de expresión en centros de salud del departamento de Córdoba, fue conmemorado este miércoles 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública.

Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la gobernación de Córdoba, lograron una movilización territorial que permitió que en los municipios del departamento realizaran diversas actividades enfocadas a promover el mensaje: “No estás sol@, podemos hablar”.

gobernación de Córdoba/Cortesía

Los participantes en las jornadas reaccionaron de manera positiva a las acciones promovidas por el equipo de salud mental de la gobernación, que se concentró en los centros comerciales Nuestro y Alamedas, y en la Universidad del Sinú.

“Que si Dios creó todo, ahora que no pueda estar para mí”; “Me identifico mucho con el color de amarillo, para mí refleja esperanza. Y la vida es el mejor regalo que Dios nos ha dado”; “Cuando estoy bajo de nota, salgo con mis papás o mis amigos a hacer cualquier cosa”, y “Yo elijo la vida porque tengo seres maravillosos a mi lado”. Fueron algunas de las expresiones que compartieron los ciudadanos que participaron de manera espontánea en actividades como: audio motivador, abrazos gratis, el dado de las emociones y el mural de los motivos por los que eliges la vida.

La Gobernación de Córdoba cuenta con una línea de salud mental disponible para escuchar y orientar a las personas, con apoyo psicosocial, las 24 horas, todos los días: 3215763189 - 3182826134.