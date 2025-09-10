Con el compromiso de proteger la vida y la salud de los cordobeses el gobernador Erasmo Zuleta Bechara firmó este miércoles 10 de septiembre un convenio con el Instituto Médico de Alta Tecnología (Imat) para afianzar la lucha contra el cáncer en el departamento.

Lea más: Capturan en las vías de Córdoba a tres hombres que estaban armados

El programa lo han denominado ‘Todos en Red’, y busca fortalecer la prevención y detección temprana de los principales tipos de cáncer, entre ellos de mama, cérvix, colon, pulmón, próstata, piel e infantil, además de ampliar la equidad en el acceso a servicios oncológicos y garantizar que los 30 municipios del departamento se beneficien de la estrategia.

El programa tendrá una duración de 4 meses y 15 días y su costo es de $856.870 millones, de los cuales la gobernación aporta $599.748 millones y el Imat, $257.121 millones.

Ver más: Córdoba fue priorizado en prueba piloto digital del Simit y regulación de transporte fluvial

Este proyecto contempla formación y capacitación de médicos, enfermeras y docentes, implementación de campañas de sensibilización, jornadas de prevención en oncología pediátrica y actividades comunitarias para promover hábitos de vida saludables, así como la constitución de una red interinstitucional que articule EPS, IPS públicas y privadas, y la gobernación para eliminar barreras en la ruta oncológica.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara sostuvo este miércoles, durante la firma de la alianza que “tener cáncer no es sinónimo de muerte. Si se atiende de manera oportuna, de manera temprana podemos salvar vida; y precisamente de esto se trata este gran convenio donde la gobernación de Córdoba aporta una parte de los recursos de los impuestos de todos los cordobeses, la Fundación Imat aporta otros recursos y nos vamos a ir a los 30 municipios del departamento de Córdoba a hacer atención y detención para la prevención del cáncer”.

Lea también: Córdoba alcanza la tasa de homicidios más baja del país

Anualmente en Córdoba se registran cerca de 300 casos de cáncer.

El evento de lanzamiento se realizó hoy en el auditorio Raúl Gómez Jattin del Pueblito Cordobés, con la presencia de profesionales de la salud, delegados de las secretarías municipales de salud e invitados especiales. Entre ellos, un grupo de mototaxistas, considerados población vulnerable por su constante exposición a rayos solares, y quienes al final del evento recibieron kits de protector solar, como símbolo del carácter preventivo de esta alianza.