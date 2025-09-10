En desarrollo de los planes de registro y control que adelantan las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba, fueron capturados tres ciudadanos que transportaban en un vehículo dos armas de fuego.

Las armas, de acuerdo con el reporte policial, fueron descubiertas por los uniformados entre el tablero y el conducto del aire acondicionado. Se trata de un revólver marca Smith & Wesson calibre 38mm con 5 cartuchos, una pistola marca Ekol Firat Magnum, calibre 9mm con un proveedor y 6 cartuchos.

Además les incautaron cuatro placas vehiculares, dos de ellas JCT-803 y FRN-466 y cuatro teléfonos celulares.

Este procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 60, en la vía que conduce del municipio de Caucasia hacia Planeta Rica.

En el vehículo, que también les fue inmovilizado, se transportaban tres hombres y un menor de edad. Los tres primeros quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional 25 de Planeta Rica, y deberán responder por el delito de porte y tráfico de armas de fuego.