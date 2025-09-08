La estrategia ‘Universidad en tu colegio’, que hace parte de la política de regionalización de la Universidad de Córdoba, vinculó a 120 nuevos estudiantes de los municipios de Chinú, Ciénaga de Oro y San Pelayo.

Lea más: Córdoba logra histórico avance en el Índice de Gobierno Digital

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, busca acercar la educación superior a los territorios, garantizando el acceso a formación técnica en áreas estratégicas como la programación web, desde las instituciones educativas de origen de los estudiantes.

El rector Jairo Torres Oviedo destacó la trascendencia de este paso para la universidad y la región.

“Es un momento especial, un momento histórico con este grupo de estudiantes. Estamos cumpliendo nuestra apuesta por regionalizar la Universidad de Córdoba, que llegue a la periferia geográfica del departamento, democratizando y masificando el acceso al conocimiento. Damos un paso gigantesco con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el gobierno del presidente Petro. Este es el modelo con el cual en los próximos años seguiremos masificando y democratizando la universidad”, expresó el catedrático.

Ver más: La Policía de Córdoba recibió con honores al patrullero asesinado en Arauca

Por su parte, Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con la juventud cordobesa.

“El gobierno del cambio tiene en su corazón al departamento de Córdoba y con su universidad pública les cumple a estas juventudes que hoy se convierten en transformadores de la realidad, en constructores de paz. Lo hacemos a través de la política de gratuidad, con más de 18 mil millones de pesos destinados para que todos los estudiantes de la universidad pública accedan 100% gratis. Y hoy además con Universidad en tu Colegio, con técnicos en programación web, seguimos cambiando este departamento y construyendo sociedad del conocimiento”.

Lea también: La gobernación de Córdoba asegura recursos para reactivar el PAE hasta el último día del año académico

Las clases las dictarán en las instituciones educativas Las Mercedes de Chinú, Marco Fidel Suárez de Ciénaga de Oro y Santa Teresita de San Pelayo.

Finalmente el rector Jairo Torres Oviedo anunció que para el próximo año serán 10 instituciones más las que se integren al programa ‘Universidad en tu colegio’.