La gobernación de Córdoba logró la aprobación de 63 mil millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías, para realizar un nuevo proceso de licitación que le dé continuidad al Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta el último día del calendario escolar 2025.

Lea: Dos mujeres en Córdoba, una en estado de embarazo, murieron tras impacto de un rayo

Con ello se beneficiarán más de 155 mil estudiantes en todas las sedes educativas oficiales de los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba.

Esto fue logrado mediante un trabajo articulado del ente territorial con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) y los ministerios de Educación y Hacienda.

“Este logro es resultado de una gestión rigurosa y comprometida: el 3 de julio se dio la aprobación del proyecto por parte de la UApA y el Ministerio de Educación. El 9 de julio obtuvimos concepto favorable del Ministerio de Hacienda. Luego, el 22 de julio, se dio la aprobación de los recursos en sesión formal del OCAD y con ello se inició el proceso de formalización e incorporación de los 63 mil millones de pesos al presupuesto departamental”, explicó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Lea: Capturaron en Córdoba a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo

Desde el 15 de agosto publicaron los pliegos de la licitación que permitirán la prestación del servicio hasta el último día del calendario escolar.

Estiman que el contrato sea adjudicado a finales de septiembre y, cumpliendo con los tiempos establecidos por la ley, iniciarán el alistamiento logístico y operativo para restablecer el servicio en los primeros días de octubre en las instituciones educativas beneficiadas.