La suma de 20 millones de pesos de recompensa por información que permita la identificación e individualización de los responsables de los hurtos cometidos contra usuarios del sistema financiero a través de la modalidad delictiva del fleteo en la ciudad de Montería, ofrecen la alcaldía y la Policía Metropolitana.

Las autoridades se refieren a los hechos registrados el 8 y 12 de agosto.

Los señalados autores de los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y con esas imágenes es que los buscan, al igual que a quienes en motos y portando cascos, han hurtado a personas de la tercera edad.

El alcalde Hugo Kerguelén García invitó a la comunidad a colaborar con las autoridades, suministrando cualquier dato relevante a través de los siguientes medios:

Policía Nacional: Línea 123.

Fiscalía General de la Nación: Línea 122.

Sijín: 3232730943 -

memot.sijin@policia.gov.co

Alcaldía de Montería/Cortesía

La alcaldía agradece a los monterianos su colaboración decidida en la lucha contra el hurto

En la actualidad un equipo conformado por fiscales, investigadores y miembros de la Policía Nacional adelanta las labores de investigación para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.