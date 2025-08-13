Con dolor y nostalgia se encuentra una familia y una institución educativa por el fallecimiento de Jesús Daniel Saurith Moya, de 24 años, quien era docente de matemáticas. Este joven sufrió un accidente vial la madrugada del pasado domingo 10 de agosto sobre la carrera 31 con calle 44, a la altura de la glorieta El Obelisco, de Valledupar.

En ese momento, la víctima quedó gravemente lesionada y pese a que de inmediato fue auxiliado por personal de una ambulancia, los esfuerzos médicos y sus ganas de vivir fueron en vano ya que falleció la madrugada de este 13 de agosto en la Clínica Alta Complejidad.

Los familiares del occiso, contaron a las autoridades que desconocen cómo sucedió el accidente, solo saben que para el día de los hechos se desplazaba solo en una motocicleta de placa FJB-02D, y luego de ser llevado a la clínica fueron avisados de lo sucedido.

De acuerdo con el reporte médico, el docente sufrió traumatismo cráneo encefálico severo con herida compleja en cabeza, con exposición de tabla ósea y masa encefálica. Además aparente trauma de tórax y abdomen cerrado. Presuntamente cuando colisionó con la glorieta se encontraba en estado de embriaguez e inmediatamente del accidente quedó inconsciente.

Además se conoció que el profesor laboraba actualmente en la Institución Educativa Pablo Sexto, donde lamentan su muerte con profunda tristeza. También hacía parte de las comunidades católicas de la parroquia El Carmen.

