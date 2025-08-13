Agentes especiales de la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Operaciones Especiales, en coordinación de la Fiscalía General de la Nación, capturaron en flagrancia a cuatro sujetos durante un operativo en el municipio de Maicao.

Leer más: Docente de matemáticas murió al sufrir accidente en moto

Los privados de la libertad fueron identificados como Miguel Tejeiro López Barros, Carlos Alberto López Fernández, Wilmer José Rodríguez Colmenares y Luis Antonio Soto Gómez.

Durante la diligencia incautaron una granada de fragmentación, una pistola marca Jericho calibre 9 mm, un revólver calibre 38 mm, 15 cartuchos calibre 7 mm, 10 cartuchos calibre 22 mm, seis cartuchos calibre 38 mm, tres cartuchos calibre 9 mm, dos libras de marihuana, un vehículo Mazda recuperado y una licencia de tránsito falsa.

Lea también: Envían a la cárcel a hombre que habría asesinado a Seili Paola De Hoyos en una discoteca de Cartagena

De acuerdo con las investigaciones, los hoy capturados harían parte de un grupo criminal dedicado a la comisión de homicidios en la modalidad de sicariato, hurtos en diferentes modalidades y tráfico de sustancias estupefacientes en Maicao.