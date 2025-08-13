Un juez con función de Control de Garantías de Cartagena sentenció con medida de aseguramiento intramural a José David Payares por el delito de Porte ilegal de arma de fuego en concurso con homicidio agravado. El mánager de artistas locales es señalado presuntamente de asesinar con arma de fuego a Seili Paola De Hoyos Acosta, de 28 años.

La joven oriunda de Cartagena y psicóloga graduada del Tecnológico de Comfenalco, falleció el martes 8 de julio en el Hospital Universitario del Caribe tras recibir un impacto en su cabeza al encontrarse departiendo en una discoteca del barrio El Bosque.

Durante el audiencia de solicitud de medida realizada este martes 12 de agosto hasta altas horas de la noche, los argumentos de la Fiscalía convencieron al Juez de Garantías ordenando así en un término de 48 horas el acto de presencia de Payares Rodríguez. El abogado del acusado apeló al fallo que dicta cumplir su sentencia en la Cárcel de Ternera.

Gilberto De Hoyos, padre de la fallecida, manifestó que : “el juez le imputó a esta persona los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y le dio un plazo de 48 horas para que se presente a responder por estos hechos”.

El martes 5 de agosto fue la primera sesión ante el juez con funciones de Control de Garantías, Payares no aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego imputados en audiencias previas por la Fiscalía General de la Nación.

“La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a José David Payares Rodríguez, de 26 años, por su presunta responsabilidad en el crimen de una mujer en el barrio El Bosque de Cartagena (Bolívar)”, establece el ente acusador.

Payares Rodríguez gozaba de libertad hasta el martes 12 de agosto, a pesar de que el día posterior al homicidio anunciaba a través de su apoderado que se iba a entregar ante la Fiscalía General de la Nación, con la intención de esclarecer los hechos ocurridos el 8 de julio.

“Por disposición judicial y acogiendo la solicitud de la Fiscalía, le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario”, agrega el organismo judicial.