El Ministerio TIC lanzó ‘Cero Bullying’, un canal de WhatsApp que ofrece guías, alertas y contenidos pedagógicos para prevenir el acoso digital. La iniciativa, dirigida a padres, madres, cuidadores y educadores, busca reforzar el acompañamiento a menores frente a los riesgos en Internet. Según la ministra TIC, Carina Murcia Yela, el canal hace parte del programa Ciberpaz y promueve “el uso responsable de las TIC” mediante la integración de inteligencia emocional y herramientas pedagógicas para enfrentar amenazas como el grooming.

Una guía diaria

‘Cero Bullying’ entrega contenidos diarios sobre acoso en redes, riesgos en videojuegos, mensajería y entornos escolares digitales. Incluye recomendaciones para abordar conversaciones sensibles, pautas de privacidad y configuraciones seguras. También ayuda a identificar señales tempranas de alerta, como cambios de comportamiento, ansiedad, aislamiento o miedo a asistir al colegio, y explica cómo activar rutas institucionales de atención y denuncia.

El canal también orienta sobre el rol de la inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos dañinos.

Carina Murcia Yela, ministra TIC

Cifras que preocupan

El lanzamiento se da en medio de un aumento de casos de acoso escolar digital. Entre 2020 y diciembre de 2024, el Sistema SIUCE registró 11.101 casos de bullying, 1.326 de ellos en plataformas digitales. Solo en 2024 se reportaron 4.749 casos, 631 más que en 2023, principalmente entre estudiantes de 11 a 17 años.

El grooming también muestra una tendencia creciente: la Policía Nacional reportó 845 denuncias por divulgación de contenido sexual de menores en 2024, y en lo corrido de 2025 la cifra ya supera los 700 casos.

Acompañamiento y protección

El canal forma parte del enfoque integral de Ciberpaz, que combina formación, campañas, tecnología y sensibilización para enfrentar riesgos como la desinformación, la suplantación y el fraude electrónico. El programa pone énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, y en la preparación de familias y comunidades educativas para actuar informadas ante amenazas digitales que afectan su bienestar emocional y físico.

Además, ‘Cero Bullying’ prioriza la protección de mujeres y niñas, quienes son blanco frecuente de violencia digital, y busca convertirse en un espacio de acompañamiento y acción frente al acoso, el ciberbullying y el grooming.