Este jueves se conoció que Acxan Duque presentó su renuncia como jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad y viceministro encargado de Poblaciones y Territorios excluidos al verse envuelto en un caso de presunto acoso sexual contra una de sus subalternas.

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Según la información que ha trascendido en redes sociales, una empleada del Ministerio de la Igualdad y Equidad presentó una queja contra Acxan Duque por una fotografía íntima que este le envió por chat privado de WhatsApp.

Fue la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien hizo público el caso a través de su cuenta de X (antes Twitter).

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“Una denuncia interpuesta ante el Comité de Convivencia alerta que el Viceministro, encargado de la Oficina Jurídica, habría enviado una foto con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento. Solicito urgentemente que la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía adopten medidas urgentes para proteger a la denunciante, garantizarle trabajo en casa para no estar bajo control del Viceministro y que se inicie una investigación inmediata”, aseveró.

Agregó que “ese funcionario debe ser apartado inmediatamente del cargo mientras se adelanta la investigación. Estos presuntos abusos no pueden suceder. !Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres!”.

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Horas después de esta publicación se conoció que Acxan Duque renunció a su cargo.

En la queja interpuesta por la víctima de acoso se lee: “Recibí a través de un medio de comunicación personal un contenido de carácter íntimo por parte de mi superior jerárquico, el doctor Acxan Duque Gámez, sin que mediara consentimiento alguno de mi parte. Esta situación me generó incomodidad y constituye una conducta que excede los límites del ámbito laboral”.

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En la carta, la mujer solicita que “se adopten las medidas que se consideren pertinentes para garantizar un entorno laboral basado en el respeto, así como la confidencialidad en el manejo de la presente comunicación”.