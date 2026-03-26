Después de conocerse que los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego salieron de Caracol Televisión, por presunto acoso sexual, la empresa anunció que hará una investigación externa.

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El anuncio lo hizo Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, por medio de una carta. En el escrito se anuncia que la investigación la hará una comisión independiente que será liderada por Catalina Botero Marino, quien ha sido conjuez de la Corte Constitucional, decana en la Universidad de los Andes y relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Palabras de Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, a la compañía y a la opinión pública. pic.twitter.com/61rsUimgd0 — Caracol Televisión (@CaracolTV) March 26, 2026

“Nadie está por encima de ninguna persona: Ningún comportamiento, cargo o trayectoria justifican comportamientos que vulneren ese principio”, manifiesta Córdoba en su carta pública.

“A quienes han vivido situaciones que no deberían ocurrir en ningún entorno laboral, dentro o fuera de Caracol, quiero expresarles algo con claridad: lo sentimos profundamente. Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo. Que algo así haya podido ocurrir en un espacio que debe ser de respeto y confianza nos obliga a una reflexión seria”, se lee también en la carta de Córdoba.

Y agrega: “Vamos a revisar nuestros protocolos, reforzar los mecanismos de denuncia y asegurar que existan procedimientos claros y confiables. Sin embargo, ninguna norma sustituye la responsabilidad individual y colectiva de construir una cultura de respeto”.

Hay que recordar que, a través de un comunicado el pasado martes, Caracol Televisión informó que los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron desvinculados de la compañía.

Es preciso destacar que la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la apertura de una línea investigativa para llegar al fondo de los casos que se han conocido contra los dos presentadores de Caracol Televisión.

Además, la Fiscalía informó que puso a disposición el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, con el fin de recibir reportes y denuncias que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos.

Según el comunicado, el propósito de esta iniciativa es liderar y articular las investigaciones correspondientes bajo un enfoque de género, garantizando la protección de las víctimas, el respeto de sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.