El caso de Tonny, un perrito adoptado de tres años que murió tras ser arrojado desde un piso 25 de un edificio en la localidad de Kennedy, en Bogotá, sigue causando indignación entre vecinos, organizaciones animalistas y ciudadanos que exigen que el hecho no quede impune.

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Lo ocurrido, registrado el 18 de marzo, derivó en la captura de un hombre señalado como presunto responsable y en la apertura de un proceso que es acompañado por la Fiscalía y por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Detrás del impacto que generó el caso también se ha vuelto viral en las redes sociales la historia del vínculo entre Tonny y su dueño, quien en entrevistas con medios nacionales relató el dolor que le dejó la pérdida de su compañero y pidió que la justicia avance con celeridad.

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Según su testimonio, el hombre señalado por la muerte del perro vivía en el apartamento como arrendatario de una de las habitaciones y, hasta antes de la tragedia, nada hacía prever un desenlace de esa magnitud.

“Era mi compañero”: el testimonio del dueño de Tonny tras la muerte del perrito

En entrevistas divulgadas por medios nacionales, el propietario aseguró que el señalado era arrendatario de una de las habitaciones del apartamento y que había logrado ganarse su confianza antes de la tragedia.

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“Llegué hace tres años, no había arrendado la habitación, no había tenido tampoco la necesidad, pero este año dije: ‘Bueno, voy a apoyarme un poco con arrendar las dos habitaciones’. (...) Hice todos mis filtros de seguridad y coordiné una cita; mostré la habitación a esta persona”, dijo en diálogo con la revista ‘Semana’.

De acuerdo con el testimonio del joven, tras revisar los papeles del atacante y corroborar que todo estaba en regla, se llenó de confianza y aceptó que este se mudara con él. “Él, siendo abogado o ya casi abogado, me inspira cierta confianza (...) Le arrendé, se mudó con su cama, su colchón y sus cosas”, precisó.

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Además, según dijo, el hecho de que el padre del otro chico lo hubiese ayudado a mudar lo hizo sentirse aún más seguro de abrirle las puertas de su hogar a esta persona.

“Logramos tener una convivencia sana, sin ningún problema. Es una persona con la que tú podías hablar sin ningún problema y jamás me imaginé; nunca me dijo que de pronto consumía sustancias o algo así. Creo que fue lo que encontraron hoy y será la justicia la que se encargue de aclarar exactamente con los exámenes médicos”, afirmó.

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Pero en su testimonio no solo hubo referencias a cómo conoció al presunto responsable. También apareció, con fuerza, el dolor por la ausencia de Tonny, a quien describió como un compañero fundamental en su vida. “Me duele porque era mi compañero (...) Es un sentimiento frustrante, tengo rabia”, dijo.

El responsable de la muerte de Tonny tenía “actitudes raras”

Según el testimonio del dueño de Tonny, otro de los habitantes del apartamento ya le había advertido sobre comportamientos inusuales del hoy capturado, aunque él mismo aclaró que no alcanzó a presenciar esas escenas de manera directa.

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“Mi otro roomie sí me dijo que lo veía raro, que en algunos momentos movía las manos, movía la boca. (...) lo vio asomándose a la puerta (...) y se sentaba en el piso”, contó el joven al relatar las señales que, con el paso de las horas, empezaron a cobrar otro sentido.

Aun así, aseguró que en la convivencia diaria no había tenido problemas con él y que nunca imaginó un desenlace de esa magnitud. Por eso, cuando llegó esa noche al apartamento y notó que Tonny no salió a recibirlo, pensó en un primer momento que el perro podía estar dormido con el otro arrendatario.

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Según su relato, todo estaba en silencio dentro de la vivienda y él se fue a descansar sin sospechar lo que había ocurrido minutos antes. Más tarde, dijo, se despertó por el citófono y por los gritos del hombre, que repetía que lo iban a matar, en medio de una escena que poco después obligó a la intervención de las autoridades.

El propietario también relató que, cuando la Policía ingresó al apartamento, el señalado permanecía encerrado en su habitación y se encontraba alterado, mientras los uniformados intentaban controlar la situación sin poner en riesgo su vida. De acuerdo con ese mismo testimonio, el procedimiento se extendió durante más de una hora y en el lugar hicieron presencia policías, bomberos y personal de emergencia.

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Tras la muerte de Tonny, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que ya existe una noticia criminal y que la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer