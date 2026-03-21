La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, abrió este sábado en Bogotá el segmento de Alto Nivel del Foro Celac-África, al que asisten los presidentes de Brasil, Uruguay y Burundi, pero con la ausencia del anfitrión, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

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Kadamani reivindicó la cultura como eje de resistencia y creación de los pueblos afrodescendientes y afirmó que “cuando a un pueblo no lo dejan hablar, empieza a cantar; cuando a un pueblo no lo dejan respirar, empieza a bailar”.

“Como ha dicho nuestro presidente, los encuentros no solo se deben dar entre jefes de Estado, se deben dar entre pueblos”, subrayó la ministra colombiana de las Culturas, quien destacó la reunión de hoy como “un espacio de cooperación sur-sur”.

Según la ministra, con el cambio de visión de las relaciones de América Latina y el Caribe con África, “el sur-sur deja de ser una asignación geográfica y empieza a ser una asignación epistemológica, de saberes”.

Con esas palabras Kadamani dio paso a una presentación de la Agrupación Sankofa, que durante 35 minutos hizo una danza sobre “diversidad, memoria y esperanza”.

En el recinto del centro de convenciones Ágora, donde se lleva a cabo la reunión, se encuentran los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye, así como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y delegaciones de más de una decena de países africanos.

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El presidente colombiano era esperado en la alfombra roja, por donde pasaron los demás mandatarios y autoridades asistentes al foro, pero no llegó a tiempo, sin que el Gobierno haya dado explicación alguna, y la reunión comenzó sin su presencia.

Tras la presentación artística fue leído el ‘Manifiesto de niños, niñas y adolescentes por el futuro compartido CELAC-África’, a cargo de dos menores procedentes de El Salvador y de la comunidad arhuaca que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia.

Una vez concluido el acto inaugural comenzó a puerta cerrada la reunión de jefes de Estado y de Gobierno CELAC–África, al cabo de la cual se emitirá una declaración.

El encuentro con los países africanos, que antecede a la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará este mismo sábado, busca reforzar la cooperación entre ambas regiones en áreas como la seguridad alimentaria, la transición energética y la respuesta al cambio climático.

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El foro comenzó el pasado miércoles en Bogotá y ha estado estructurado en torno a cuatro ejes: cooperación sur-sur, reparación histórica y justicia étnico-racial, comercio e inversión, además del segmento de alto nivel con jefes de Estado.

La cita tiene lugar en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay, tras un año en el que el país impulsó el fortalecimiento de alianzas con socios extrarregionales.