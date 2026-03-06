Ludy Alexandra Escobar Quintero, una joven de 22 años, murió la tarde del pasado jueves 5 de marzo en Bucaramanga luego de verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta. El hecho ocurrió hacia las 5:45 p. m. en la vía que conecta el CAI de La Virgen con el barrio Kennedy, cuando un camión que circulaba en el mismo sentido la arrolló.

De acuerdo con información preliminar, Escobar Quintero conducía una motocicleta Yamaha MT15 de color gris con celeste y placa DMZ-75H. Mientras descendía por el corredor vial que conecta el sector del CAI La Virgen con el barrio Kennedy, fue impactada por un camión de matrícula SQY-533.

El fuerte choque dejó a la motociclista tendida sobre la vía, inconsciente y boca abajo. Vestía un buzo negro y un uniforme antifluidos verde aguamarina. Tras el impacto, la parte trasera de la motocicleta quedó gravemente destruida.

Personas que transitaban por el lugar durante la hora pico alertaron a los organismos de emergencia. Paramédicos que acudieron en ambulancia confirmaron minutos después el fallecimiento de la joven.

La inspección técnica del cuerpo y la elaboración del croquis del accidente quedaron a cargo de la Unidad de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entidad que también reguló la movilidad ante la congestión generada en el sector.

¿Qué se sabe del accidente que dejó a una motociclista muerta en Bucaramanga?

Las autoridades analizan diferentes hipótesis sobre lo ocurrido. Entre los testigos se mencionó que otro motociclista habría golpeado o desestabilizado a la joven momentos antes del choque, lo que provocó su caída y posteriormente que fuera arrollada por el vehículo pesado.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y hace parte de las indagaciones que adelantan los organismos de tránsito para establecer responsabilidades en el accidente.

Motociclista que murió en accidente en Bucaramanga había llegado de EE. UU.

Familiares y conocidos señalaron que Ludy Alexandra Escobar Quintero había regresado recientemente a Bucaramanga tras vivir varios años en Estados Unidos. Según personas cercanas, llevaba cerca de un mes nuevamente en la ciudad.

La joven, a quien sus allegados llamaban cariñosamente “Lu”, residía en el sector del Tanque, en el barrio El Pablón, en el norte de Bucaramanga.

Amigos y conocidos también recordaron que en febrero había enfrentado el fallecimiento de su padre, un golpe reciente para su familia.

En redes sociales, una amiga escribió: “Descanse en paz, negrita. Eras una excelente persona. Solo queda recordar los momentos bonitos porque no entendemos qué pasó”.

Tres mujeres han fallecido en accidentes en Bucaramanga esta semana

La muerte de Ludy Alexandra Escobar se suma a otros dos siniestros viales ocurridos en la misma semana en el área metropolitana de Bucaramanga, que también dejaron víctimas mujeres.

El martes 3 de marzo, una adolescente de 16 años murió tras ser arrollada por una buseta de la empresa Transpiedecuesta en la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga, a la altura de la calle 5 sobre la Paralela Oriental. La menor se movilizaba como parrillera en una motocicleta.

Ese mismo día, con menos de una hora de diferencia, falleció Heidy Dayanna Ropero Rey en otro accidente ocurrido en la paralela de Provenza, en sentido sur-norte. La mujer, auxiliar de enfermería de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), había salido de su jornada laboral cuando fue arrollada por una volqueta.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías mientras avanzan las investigaciones sobre estos hechos.