El registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre la transparencia del proceso electoral en el país y aseguró que, aunque pueden presentarse errores humanos durante las votaciones, no existe posibilidad de que se cometan delitos que alteren los resultados.

Durante su intervención, el funcionario explicó que en cualquier proceso que involucra a millones de personas es normal que se presenten equivocaciones. Sin embargo, enfatizó que estas no deben confundirse con actos de fraude.

“¿Se cometen errores? Muchos. ¿Se van a cometer errores? Cientos, pero delitos no. Nunca”, afirmó Penagos, al referirse a la magnitud del sistema electoral colombiano.

El registrador destacó que el proceso cuenta con una amplia red de control y vigilancia. Según indicó, alrededor de 860.000 jurados de votación, cerca de un millón de testigos electorales y más de 9.300 jueces participan en la supervisión de las elecciones, lo que suma más de dos millones de personas involucradas directamente en el desarrollo y control de la jornada electoral.

Además, recordó que en cada mesa de votación intervienen múltiples actores que garantizan la transparencia del conteo. Entre ellos se encuentran los jurados, testigos de diferentes campañas, organismos de control y observadores internacionales, quienes presencian el escrutinio de manera abierta.

“El conteo se hace de forma pública, con los jurados revisando voto por voto frente a todos. ¿Existe posibilidad de alguna alteración? Claro que no”, sostuvo.

Penagos también defendió el sistema de voto manual que actualmente se utiliza en Colombia. A su juicio, este mecanismo representa una ventaja porque permite contar con evidencia física tanto de los votos como de las actas electorales, lo que facilita la verificación posterior por parte de partidos, autoridades y ciudadanos.

Finalmente, el registrador señaló que el país cuenta con instituciones sólidas encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral y reiteró que el sistema está diseñado para ofrecer garantías a todos los actores políticos.