En video quedó registrado el altercado que protagonizaron una patrullera y un mayor de la Policía dentro de una estación de la institución armada en Quibdó, capital del departamento de Chocó. La uniformada resultó capturada por una supuesta agresión contra su superior.

Lea: Video: Mujer murió tras lanzarse de un tobogán en Norte de Santander

De acuerdo con las primeras versiones, la discusión se presentó en la madrugada del miércoles 4 de marzo, exactamente a las 5:00 a. m.

A esa hora el mayor de la Policía realizaba la revista de las instalaciones y del personal que se encontraba de servicio en el Distrito Uno de Policía de Quibdó.

Durante la inspección, el oficial habría encontrado a la patrullera haciendo uso indebido de su celular y con una presentación personal inadecuada.

Lea: Tragedia en Bello, Antioquia: niño de cuatro años muere tras caer dentro de una lavadora

En el video se observa a la patrullera sentada en una silla frente a un escritorio mientras es grabada, al parecer, por el mayor, quien le pide que dé la vuelta para detallar su cabello por detrás.

“Patrullera Saray Córdoba, no está peinada”, le dijo el oficial.

La uniformada lo contradijo, asegurando que sí estaba “bien peinada”. En respuesta, el mayor le ordenó que se callara y ella se molestó.

“No me mande a callar”, advirtió la joven mientras se levantaba de la silla y se dirigía al oficial.

Lea: Periodista colombiana Estefany Rodríguez es detenida en Nashville por autoridades migratorias de Estados Unidos

Al parecer, la patrullera alcanzó a golpear a su superior, pero eso no se alcanza a ver en el video porque el oficial lo corta al ver que la uniformada se abalanzaba sobre él.

Inadmisible 🇨🇴 Quibdó Chocó

Toda nuestra solidaridad con la Patrullera involucrada

El Mayor fue un abusivo !



Ustedes que opinan ?

Abuso de poder o insubordinación?



Capturada patrullera en Quibdó tras presunta agresión a un mayor de la Policía: quedó en video

El hecho ocurrió… pic.twitter.com/4gfo6vSUMa — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) March 6, 2026

El mayor indicó que entre varios uniformados tuvieron que reducir a la patrullera y ponerle las esposas debido a su estado de alteración.

Minutos depués le informaron que quedaba capturada en flagrancia por los delitos de ataque o agresión a superior e insubordinación, y la trasladaron al Comando del Departamento de Policía Chocó, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal Militar.