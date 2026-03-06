La mañana de este viernes 6 de marzo se registraron bloqueos en la vía que conduce de Chía a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Los comerciantes de la zona trancaron la avenida Pradilla y la variante Chía Cota para exigir “un comercio libre de persecución”.

Las protestas generaron una fuerte congestión en la salida del municipio y entrada a la capital colombiana. Usuarios en redes sociales reportaron largas filas de vehículos y compartieron imágenes del trancón en distintos puntos de Chía.

Por su parte, los conductores reportaron largos represamientos de vehículos mientras las autoridades monitorearon la situación, que se tornó en un caos para la movilidad.

Cabe señalar que la protesta fue protagonizada por ciudadanos inconformes, en su mayoría de establecimientos nocturnos de la zona, quienes aseguran que su actividad económica se ve afectada por los constantes operativos y medidas de las autoridades.

Durante la manifestación, varios de los comerciantes portaban pancartas con mensajes como “por un comercio libre de persecución”; “exigimos respeto y dignidad de los comerciantes. Trabajar no es delito, nuestros derechos se respetan”, en las que también exigían la presencia del alcalde de Chía, Leonardo Donoso, para dialogar sobre sus reclamos.

Hasta el momento, lasa autoridades no han informado sobre algún acuerdo con los manifestantes.