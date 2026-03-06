La falta de acceso oportuno a un medicamento ordenado por un médico puede convertirse en un problema grave para la salud de un paciente.

Comerciantes bloquean la salida de Chía hacia Bogotá: estos son los reclamos

Video: Mujer murió tras lanzarse de un tobogán en Norte de Santander

Registraduría alerta sobre la creación de páginas web falsas que buscan suplantar la entidad previo a las elecciones

Cuando esto ocurre, no se trata únicamente de un retraso administrativo, sino de una situación que puede afectar directamente la recuperación, la calidad de vida e incluso la supervivencia de la persona.

En Colombia existen herramientas legales que permiten reclamar cuando una entidad de salud no suministra un tratamiento prescrito. Expertos en derecho explican cuáles son los pasos que pueden seguir los pacientes y sus familias cuando enfrentan barreras en el acceso a medicamentos.

Shutterstock/Shutterstock En Colombia existen herramientas legales que permiten reclamar cuando una entidad de salud no suministra un tratamiento prescrito.

De acuerdo con David García Ospina, profesor del programa de Derecho de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá, la legislación colombiana contempla mecanismos rápidos para proteger el derecho fundamental a la salud cuando este se ve amenazado.

Indicó en una entrevista con El Tiempo que cuando hay negativa o demora en la entrega de un medicamento puede poner en riesgo la salud del paciente, el recurso más efectivo suele ser la acción de tutela. Este mecanismo judicial permite solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales.

Indicó en una entrevista con El Tiempo que cuando hay negativa o demora en la entrega de un medicamento puede poner en riesgo la salud del paciente, el recurso más efectivo suele ser la acción de tutela. Este mecanismo judicial permite solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales.

La tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y permite que cualquier ciudadano acuda ante un juez para pedir que se ordene a la entidad de salud entregar el tratamiento indicado por el médico.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en múltiples decisiones que los medicamentos prescritos forman parte del derecho a la salud, por lo que las entidades del sistema deben garantizar su entrega oportuna.

Petro viaja a EE. UU. para el funeral de Jesse Jackson y reunirse con el alcalde de Chicago

Aunque la tutela es el camino más rápido cuando la situación es urgente, también se recomienda dejar constancia del problema a través de canales administrativos, señaló.

“Conviene dejar constancia del caso con una reclamación formal ante la EPS o la IPS que negó el medicamento y con una PQRD ante la Supersalud”, indicó.

Orlando Amador Aunque la tutela es el camino más rápido cuando la situación es urgente, también se recomienda dejar constancia del problema a través de canales administrativos, señaló.

Sin embargo, si la interrupción del tratamiento implica un riesgo inmediato para la salud, no siempre es necesario esperar la respuesta de estas entidades antes de acudir al juez.

Para sustentar una reclamación o una acción de tutela, es importante contar con algunos soportes básicos que evidencien la necesidad del tratamiento y la falta de suministro.

¿Qué documentos debe tener para hacer una tutela por medicamentos?

La fórmula médica vigente donde se ordena el medicamento.

Extractos de la historia clínica o informes del médico tratante.

Autorizaciones expedidas por la EPS, si existen.

Correos electrónicos, mensajes, radicados o cualquier evidencia que demuestre la negativa o el retraso en la entrega.

También es útil mostrar cómo la ausencia del tratamiento ha afectado la salud del paciente, por ejemplo mediante incapacidades, consultas de urgencia o registros médicos que evidencien el deterioro del estado clínico.

Presidente Petro compartió nueva imagen de la película sobre el almirante Padilla: “Ha generado 1.400 puestos de trabajo”

Dentro del proceso de tutela, el paciente puede solicitar al juez una medida provisional para que el medicamento sea entregado de manera inmediata.

Este recurso permite evitar que la persona tenga que esperar hasta el fallo final del proceso cuando existe riesgo de que la enfermedad empeore por la falta del tratamiento.