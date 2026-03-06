La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió sobre la creación en las ultimas horas de páginas web falsas con los logos de la entidad para ofrecer información o supuestos servicios relacionados con las elecciones.

Según la Registraduría, personas inescrupulosas pretenden suplantar su entidad para engañar y recopilar información personal de manera irregular.

“Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, la Registraduría Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales de la entidad”, explicó la Registraduría, a través de un comunicado.

De igual manera, la entidad anunció que interpondrá las denuncias pertinentes ante las autoridades para que se investiguen estos casos. Además solicitó el bloqueo de estas páginas fraudulentas.

“Se recuerda que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co. Además, está disponible la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, así como el chatbot institucional (3102579432). De igual manera, se reitera que cualquier información sobre elecciones, lugar de votación, jurados o resultados electorales se publica exclusivamente a través de los mencionados canales y las redes sociales oficiales de la entidad”, se lee en el comunicado.