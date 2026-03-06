A pocos días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas este 8 de marzo, las autoridades electorales recordaron a los ciudadanos cuáles son las normas sobre el uso del celular durante la jornada de votación.

Todas estas medidas buscan garantizar la transparencia del proceso y proteger el secreto del voto en los puestos habilitados en todo el país.

De acuerdo con lo indicado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, los dispositivos móviles, cámaras fotográficas y equipos de video tienen restricciones claras dentro de los lugares donde se realizan las votaciones.

La principal regla establece que los votantes no pueden utilizar su teléfono móvil mientras se encuentren dentro del área de votación, especialmente al momento de marcar el tarjetón.

Esta medida se aplica con mayor rigor dentro del cubículo electoral, donde está totalmente prohibido manipular cualquier dispositivo electrónico. La razón es evitar que se tomen fotografías del voto, una práctica que podría facilitar delitos como la compra de votos o la presión sobre los electores.

Además, quienes actúan como jurados de mesa tampoco deben usar el celular durante el desarrollo de la jornada, ya que su responsabilidad es vigilar las urnas, verificar la identidad de los votantes y diligenciar los documentos oficiales.

¿En qué casos sí está permitido usar el celular?

Aunque la restricción es amplia, existen algunas situaciones en las que el uso del teléfono está permitido.

Uno de los casos es cuando los ciudadanos utilizan su dispositivo para mostrar la cédula digital como forma de identificación ante los jurados de votación. Una vez verificada la identidad, el elector debe guardar el celular antes de dirigirse al cubículo.

La normativa también contempla excepciones para los periodistas acreditados, quienes pueden utilizar cámaras o teléfonos para registrar la jornada informativa, siempre y cuando no capten imágenes que revelen el voto de los ciudadanos.

Asimismo, los testigos electorales también pueden ingresar con sus dispositivos a los puestos de votación, pero durante el horario de votación de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. no pueden utilizarlos.

Sin embargo, cuando finaliza la votación y comienza el conteo de los sufragios, estos representantes sí tienen autorización para tomar fotografías de los formularios oficiales de escrutinio, conocidos como E-14, con el fin de verificar los resultados.

Si no hace caso las autoridades han advertido que ignorar estas normas pueden hacer la retención temporal del celular o incluso la expulsión del lugar de votación. En situaciones más graves, cuando se sospeche de fraude electoral, el caso podría derivar en procesos legales.