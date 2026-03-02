Las autoridades ya tienen identificado al cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que atentó contra un grupo de militares que adelantaban operaciones en contra de esta guerrilla en el sur de Bolívar y que dejó como saldo 14 uniformados heridos.

Se trataría de alias Arbey que sería el autor del ataque que se produjo con drones cargados con explosivos el pasado sábado 28 de febrero en la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo.

Este hecho violento quedó captado por al menos dos videos en los que se ve como los militares, adscritos a la Brigada 19, acuden uno a uno en fila a un helicóptero del Ejército, de repente el explosivo cae muy cerca del aeronave impactado a varios uniformados y obligando a un despegue de emergencia.

“Como respuesta a este esfuerzo operacional, en una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada hoy (28 de febrero) por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, informó la en su momento la Primera División de la institución castrense.

En ese sentido, aseguraron que pese a los ataques las acciones militares se mantenían y se adelantaba la evacuación del personal herido hacia centros asistenciales bajo “todos los protocolos de seguridad”, según dijo el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto.

“La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales”, añadieron el sábado pasado.

Fuerzas Militares y Policía continúan con operaciones en Nariño y Putumayo

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia continúan adelante con la Operación Espejo, una de sus apuestas más grandes para combatir el narcotráfico, en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de seguir debilitando las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados que obtienen recursos derivados de las economías ilícitas.

“Dentro de este dispositivo estratégico, en las últimas horas, fue desplegado un componente de Fuerzas Especiales, con capacidades terrestres, fluviales y de asalto aéreo, orientado y focalizado hacia objetivos de alto valor estratégico priorizados, en el marco del respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, indicaron las FF. MM.

Está acción ofensiva tiene como fin primordial combatir a grupos criminales y carteles del narcotráfico en esa zona fronteriza con el país hermano de Ecuador.

Las autoridades indicaron que más de 20 mil uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron desplegados por tierra, mar, río y aire, para adelantar labores de investigación e inteligencia que permitan ubicar a quienes planean y ejecutan delitos que afectan la seguridad y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, destacaron la cooperación internacional como un eje fundamental y clave en este tipo de “acciones legítimas”, que buscan combatir “enemigos comunes”, en este caso el narcotráfico y el crimen trasnacional.

La Operación Espejo, busca que Colombia y Ecuador continúen adelantando todos los esfuerzos en contra de los delitos que los afectan y que confluyen en zona de frontera, se ejecuta con la ayuda de Estados Unidos.