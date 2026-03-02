Este lunes 2 de marzo se conoció que la Procuraduría General de la Nación no prorrogó la suspensión contra el general Juan Miguel Huertas y el subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, investigados por presuntos favorecimientos a alias Calarcá, jefe de una de las disidencias de las Farc.

“No prorrogar la suspensión provisional del ejercicio de los cargos de comandante de personal del Ejército Nacional y director de inteligencia de la DNI, respectivamente, al BG Juan Miguel Huertas Herreras y el señor Wilmar de Jesús Mejía”, dice el documento del Ministerio Público.

Esta decisión se da en respuesta a la solicitud presentada por la DNI a la Procuraduría para aclarar la situación legal de Wilmar Mejía, manifestando que ya habían pasado los tres meses de suspensión.

“Esta dirección elevó una solicitud a la Procuraduría para precisar el alcance de dicha medida, específicamente, si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, o si se ha proferido una decisión absolutoria o de archivo. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, expresó la DNI en un comunicado.

El levantamiento de la suspensión supone que tanto Huertas como Mejía podrán volver a asumir sus cargos en los próximos días.

Sin embargo, la PGN aclaró que esto no significa que el proceso investigativo haya concluido. La recolección del material probatorio continúa.

Hay que recordar que Mejía, director de Inteligencia de la DNI, fue mencionado en el escándalo revelado en ‘Noticias Caracol’, en el que también salió salpicado el general Juan Miguel Huertas, como supuesto colaborador de las disidencias de las Farc de ‘Calarcá’. El funcionario, según el informe, filtraba datos reservados exclusivamente para las autoridades.