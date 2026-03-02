Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia continúan adelante con la Operación Espejo, una de sus apuestas más grandes para combatir el narcotráfico, en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de seguir debilitando las redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados que obtienen recursos derivados de las economías ilícitas.

“Dentro de este dispositivo estratégico, en las últimas horas, fue desplegado un componente de Fuerzas Especiales, con capacidades terrestres, fluviales y de asalto aéreo, orientado y focalizado hacia objetivos de alto valor estratégico priorizados, en el marco del respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, indicaron las FF. MM.

Está acción ofensiva tiene como fin primordial combatir a grupos criminales y carteles del narcotráfico en esa zona fronteriza con el país hermano de Ecuador.

Las autoridades indicaron que más de 20 mil uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional fueron desplegados por tierra, mar, río y aire, para adelantar labores de investigación e inteligencia que permitan ubicar a quienes planean y ejecutan delitos que afectan la seguridad y el bienestar de las comunidades.

Asimismo, destacaron la cooperación internacional como un eje fundamental y clave en este tipo de “acciones legítimas”, que buscan combatir “enemigos comunes”, en este caso el narcotráfico y el crimen trasnacional.

La Operación Espejo, busca que Colombia y Ecuador continúen adelantando todos los esfuerzos en contra de los delitos que los afectan y que confluyen en zona de frontera, se ejecuta con la ayuda de Estados Unidos.

“El empleo de capacidades con las que cuenta y actúa cada Nación dentro de su territorio, se realiza de manera autónoma y soberana, respetando sus figuras de autoridad y poder, pero siempre combatiendo el enemigo común que los afecta”, enfatizaron las Fuerzas Militares colombianas.