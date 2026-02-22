La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, no luchará contra la corrupción en caso de ser elegido como jefe de Estado, tal como lo dijo en una reciente entrevista en ‘Noticias Caracol’, porque “apoyó al gobierno más corrupto de la historia de Colombia”, refiriéndose al de Gustavo Petro.

“Cepeda fue apoyo de Petro, el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. Ahora aparece como si fuera verdad que perseguirá la corrupción. Si así lo hiciera los primeros que irían presos serían sus camaradas en el actual gobierno”, aseveró la congresista en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la publicación de Cabal, también vía X, y la señaló de haber apoyado a un “gobierno genocida”, al parecer en referencia a los ‘falsos positivos’ que se registraron durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.

“El gobierno más corrupto de la historia es el que vieron los ciudadanos de Colombia matar a su propio pueblo. El genocidio es la peor corrupción de gobierno alguno y varios gobiernos de Colombia, entre ellos el que apoyó María Fernanda Cabal, fueron genocidas”, arremetió Petro en la red social.

Agregó que no se considera adicto al poder ni al dinero y que no se ha llevado “un peso” del erario público.

“Ya ni cuenta bancaria normal tengo. No tengo haciendas ni cuentas en el exterior como certificarán los investigadores internacionales que me pusieron, no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra, todavía le debo al banco. Dios proveerá, dice la Biblia, y yo digo que el techo es el cielo y el piso toda la tierra del planeta”, concluyó.