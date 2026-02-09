El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a la petición del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de que la Corte Constitucional levante la suspensión de manera provisional del decreto de emergencia económica, ante la crisis generada por las lluvias en varios departamentos del país. Uno de los territorios más golpeados es Córdoba, dónde más de 120.000 personas se encuentran damnificadas.

Desde su cuenta de X, el funcionario aseguró que las pérdidas provocadas por las inundaciones son “billonarias”.

“Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y 19 departamentos más. Son BILLONARIAS que no están en los ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD.”, escribió.

Debido a compleja situación que atraviesa el país, según Benedetti el Alto Tribunal “no tiene ‘escapatoria política’”.

“Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene “escapatoria política” para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes.”, aseguró.

Corte suspendió el decreto de emergencia económica

Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la sala plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.