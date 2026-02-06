Un video registrado en la vía entre los municipios de Fortul y Tame se ha convertido en una pieza clave para esclarecer el atentado armado en el que murieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos, ocurrido el pasado jueves en la tarde en el departamento de Arauca.

La grabación, de menos de 30 segundos, muestra el instante en que hombres armados abren fuego contra la camioneta en la que se movilizaban los integrantes del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Las autoridades confirmaron que el material audiovisual fue recopilado durante las primeras labores de investigación en la zona y está siendo analizado por la Fiscalía, el Ejército y la Policía.

En el video se observa a tres hombres con armas largas disparando desde la carretera contra el vehículo gris. Los atacantes visten jeans, camisas oscuras y lo que aparenta ser un chaleco negro, mientras se desplazan entre la vegetación del sector.

Lamentamos profundamente el asesinato de los dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Fortul, Arauca.



La violencia en Colombia debe parar. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Es momento de reflexionar sobre la importancia de la paz y el respeto por la vida… pic.twitter.com/eq1iia2h5T — Superman Olaya (@SergioOlayaS) February 5, 2026

Este video del atentado en Arauca podría permitir identificar a los autores materiales y establecer la dinámica exacta del ataque.

El asesinado de los dos escoltas en la vía Fortul–Tame

Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, integrantes del esquema de seguridad del senador Castellanos.

El ataque ocurrió cuando el equipo de protección se desplazaba por una de las rutas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en el departamento.

El senador no se encontraba en el vehículo atacado, pues esperaba a su equipo en Yopal, Casanare.

Horas después del atentado, el congresista expresó su dolor por lo ocurrido: “Me masacraron a mis muchachos del esquema de seguridad. Uno de ellos llevaba conmigo 10 años, el otro casi dos, y hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios de milagro. A Noreiba, a José, a doña Irma, a sus hijos, a la esposa de Manrique. Un saludo, un abrazo de solidaridad. Ustedes saben lo que significaban para nosotros. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra”.

ELN, principal hipótesis de las autoridades

De acuerdo con los primeros informes de inteligencia, la principal hipótesis apunta a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en la región a través del frente Domingo Laín.

Este grupo armado mantiene una disputa por el control de economías ilícitas con las disidencias de las Farc, en particular con el frente 28, liderado por alias Antonio Medina.

No obstante, hasta el momento, el ELN no se ha atribuido la autoría del ataque.

El presidente Gustavo Petro rechazó el atentado y manifestó su solidaridad con el senador Castellanos: “He dialogado con el senador Jairo Castellanos a quien le expresé mi solidaridad por el atentado del cual fue víctima su esquema de seguridad y donde fallecieron dos de sus escoltas, quienes se transportaban entre Fortul y Tame en Arauca, el congresista no encontraba en lugar de los hechos”.

El mandatario instruyó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para intensificar las operaciones en la zona con el fin de capturar a los responsables.

La investigación quedó en manos de una fiscalía especializada en crimen organizado, que evaluará el video y otras pruebas recopiladas en terreno.