Tras el ataque perpetrado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el parlamentario se encuentra fuera de peligro en la ciudad de Yopal.

Según el funcionario, en este hecho criminal fallecieron dos escoltas del senador, quienes se encontraban a bordo de la camioneta que recibió múltiples impactos de bala.

Se conoció que los escoltas salieron desde el departamento de Norte de Santander y se dirigían a encontrarse con el senador.

“Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas. Hay una camioneta que está pérdida que se iba a encontrar con él, quien se encuentra en Yopal. El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander”, explicó Benedetti.

Además, el mininterior indicó que desde el Gobierno nacional se adelantarán las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedió en la tarde de este jueves 5 de febrero.

“Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles.”, aseguró.