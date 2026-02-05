En este jueves 5 de febrero se registró un ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos, en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar como el vehículo en que se movilizaban recibió múltiples de impactos de bala.

@JAlirioBarreraR/Cortesía

Según información preliminar, dos de los escoltas del congresista murieron en el ataque.

De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, asesores del congresista confirmaron que Castellanos se encuentra sano y salvo en la ciudad de Yopal. Además, se conoció que el parlamentario –perteneciente al partido Verde – estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.