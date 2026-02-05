Luego de que el Clan del Golfo advirtiera el pasado miércoles que suspendía la mesa de paz en Catar con el Gobierno al conocerse que uno de los objetivos de los acuerdos que habrían suscrito los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca era alias Chiquito Malo, jefe del también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, la Consejería Comisionada de Paz recordó en un comunicado que el cabecilla de esta autodefensa tiene la orden de captura suspendida desde diciembre pasado.

La entidad indicó este jueves que la mesa de paz con el Clan del Golfo “con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, con el apoyo de la MAPP/OEA y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, es de absoluta relevancia en el propósito de encontrar salidas dialogadas a la violencia y se encuentra actualmente en estado avanzado”.

Señala en este punto que “los líderes del EGC, Jobanis de Jesús Ávila (alias Chiquito Malo), Orozman Orlando Osten, Elkin Casarrubia, Luis Armando Pérez y Gonzalo Sánchez (QEPD), iniciaron el 24 de diciembre de 2025 labores dirigidas a coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las Zonas de Ubicación Temporal”.

Esto implica, agrega el boletín, “que, desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes”.