El ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, vuelve al ruedo de la contienda electoral. Así se confirmó luego de que el CNE diera luz verde a su participación en la consulta de la izquierda, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo y de la cual quedó por fuera Iván Cepeda.

Se pudo confirmar que la ponencia, que permitía su participación y lo habilitaba para participar en la consulta del Frente por la Vida, tuvo un respaldo de 7 votos a favor y uno en contra.

El argumento del órgano electoral destaca que “el ciudadano Daniel Quintero Calle manifestó de manera expresa, oportuna y escrita su falta de consentimiento y aceptación respecto de cualquier inscripción o postulación que no se realizara en su condición de integrante del Movimiento Político Pacto Histórico, negando haber autorizado su participación como precandidato avalado por los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano”.

La ponencia respaldada por la mayoría señala, además, que “no resulta jurídicamente viable afirmar que el ciudadano Daniel Quintero Calle haya participado en la consulta del 26 de octubre de 2025,toda vez que su inscripción inicial fue contingente, condicionada y posteriormente desconocida, y no se consolidó en una participación real, voluntaria y sostenida dentro del proceso consultivo”.

Con esta decisión, el CNE revierte la medida que tomó en su momento la Registraduría frente al caso de Quintero Calle cuando rechazó su inscripción, argumentó que: “(...) aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”.

La ley señala que “quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral”, por lo que un mismo candidato, en este caso Quintero que ya había acudido a una consulta, no podía acudir a otro mecanismo para participar en la contienda.

En desarrollo...