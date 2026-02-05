Por medio de una publicación en su cuenta de X, Miguel Uribe Londoño solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguir vigilando la investtigación sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio del año pasado.

Leer también: Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, pero aún no hay claridad sobre su situación, según The New York Times

“Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo. Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política. Su asesinato fue un crimen de lesa humanidad, resultado de la violencia política y de la polarización extrema”, se lee en parte de la publicación.

Agregó: “Es perverso engañar al país con información falsa. Insinuar su instrumentalización o convertir su muerte en una disputa política revictimiza a nuestra familia y hiere a la sociedad entera. Exigimos protección, orden y justicia para las víctimas y para Colombia”.

El trino de Miguel Uribe Londoño llega luego de que la CIDH decidiera archivar la solicitud de medidas cautelares que había presentado la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el organismo internacional, el caso no cumplía con los requisitos establecidos para conceder este tipo de protección excepcional.

Hay que recordar que la petición fue elevada tras el atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.

Importante: Pacto Histórico hace oficial su retiro de la consulta del 8 de marzo tras decisión del CNE

Víctor Mosquera, abogado de la familia, en su momento, acudió ante la Cidh solicitando medidas cautelares no solo para el senador, sino también para sus familiares cercanos. Argumentó que persistían riesgos derivados tanto del atentado como de la exposición pública del caso.

La defensa de la familia también dijo en su momento que algunas declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional habrían contribuido a crear un ambiente de estigmatización, lo que podía poner en riesgo la integridad de la familia y afectar el desarrollo adecuado de las investigaciones judiciales.