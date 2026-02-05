Luego de que el Consejo Nacional electoral (CNE) diera a conocer su decisión de revocar la inscripción del precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el movimiento político anuncio este jueves que se retira oficialmente de la consulta interpartidista ‘Frente por la Vida’, programada para el 8 de marzo del año en curso.

Le puede interesar: MOE alerta sobre 170 municipios con riesgos de fraude y violencia para las próximas elecciones

Adicionalmente, la coalición informó que, en adelante, optará por la inscripción directa de su aspirante presidencial para las elecciones del 31 de mayo.

Esta determinación fue comunicada oficialmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al CNE, con copia a la Procuraduría General de la Nación, mediante un documento fechado el pasado 4 de febrero en Bogotá.

Vea aquí: Petro tacha de “golpe” la exclusión de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida

En la comunicación, el Pacto Histórico cuestionó la actuación del CNE y sostuvo que la revocatoria de la inscripción de Iván Cepeda afecta el desarrollo del proceso político interno y el alcance de la consulta partidista realizada el 26 de octubre de 2025.

Además, el movimiento argumentó que la decisión de la autoridad electoral impacta principios relacionados con la autonomía de los partidos y el carácter vinculante de sus decisiones democráticas, en el marco de la Constitución Política.

El Pacto Histórico hizo una solicitud y una advertencia legal a la Registraduría

El movimiento también pidió a la Registraduría abstenerse de utilizar el logo, símbolos o la imagen del precandidato en el material electoral de la consulta.

En el documento oficial, el Pacto Histórico señaló: “Solicitamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar el logo símbolo del Movimiento Político Pacto Histórico, así como la imagen o fotografía del Dr. Iván Cepeda Castro”.

Lea también:Cepeda no se medirá en consulta de la izquierda: el candidato tilda de “arbitraria” la decisión del CNE y confirma que irá solo en la primera vuelta

Además, advirtió que el uso de signos o elementos gráficos que puedan inducir a confusión estaría en contravía de lo establecido en la Ley 130 de 1994.

Asimismo, el Pacto Histórico informó que remitió la comunicación a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de la decisión y adopte medidas para proteger los derechos políticos del movimiento.

Este es el comunicado oficial del Pacto Histórico en el cual anuncia su decisión de retirarse de la consulta: