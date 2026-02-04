El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este miércoles de “golpe” al “derecho fundamental a elegir y ser elegido” la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de excluir al senador Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, de la consulta interpartidista de la izquierda, prevista para el próximo 8 de marzo.

Lea más: Cepeda no se medirá en consulta de la izquierda: el precandidato tilda de “arbitraria” decisión del CNE y confirma su participación en la primera vuelta

“Estamos ante un golpe del CNE ante (sic) el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela (recurso de amparo) para restablecer la Constitución y la Convención americana”, expresó Petro, quien está en Washington, en un mensaje publicado en la red social X.

Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución

y la Convención americana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

Con una votación de seis votos contra la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el nombre del candidato petrista esté en esa votación en la que sí estarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

El CNE argumentó que de participar en la elección de la coalición ‘Frente por la vida’ el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una realizada el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

Ver más: Decisión del CNE de negar participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida desató opiniones encontradas de precandidatos

En ese proceso fue elegido con 1.540.391 votos, el 65,13 % del total, frente a 678.962 votos de la exministra de Salud Carolina Corcho.

Mientras algunos sectores sostienen que la normativa electoral impide competir en más de una consulta, el equipo del precandidato argumenta que la de octubre fue de carácter partidista y no interpartidista, por lo que sostienen que no existiría una inhabilidad para participar en la del 8 de marzo.

Una decisión “antidemocrática”

El senador Cepeda, que ratificó este miércoles que se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, calificó la decisión del CNE como “antidemocrática”.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta”, expresó Cepeda en un video.

Lea también: Renunció conjuez Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres, al caso Iván Cepeda

Para el senador, esta es una decisión “arbitraria, contraria al derecho” que viola los derechos de los “millones de personas que participaron en la consulta” del Pacto Histórico en octubre pasado.

Posiciones divididas

El senador Barreras, que calificó la decisión del CNE como “un atentado a la democracia”, señaló que los miembros de la coalición ‘Frente por la vida’ no saldrán “en desbandada” tras este “golpe artero”.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del ‘Frente por la vida’ con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que están conmigo”, añadió Barreras, que fue embajador de Colombia en Londres durante el actual Gobierno.

Sin embargo, el exgobernador Romero respondió con contundencia a la propuesta: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.