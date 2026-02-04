Otro conjuez renunció al caso de Iván Cepeda en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa Libres. Esta renuncia llega un día después de la renuncia del abogado Alejandro Sánchez, por un impedimento.

Se conoció que a Gustavo Martín Coral lo reemplazará Hollman Ibáñez, quien sería cercano al candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

Hay que recordar que el CNE no alcanzó el lunes la mayoría requerida para determinar si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, puede competir en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo. La votación entre magistrados quedó 5-4, lo que obliga a que la decisión final sea tomada por conjueces.

Los dos conjueces principales que fueron elegidos para definir el caso del aspirante presidencial son Alejandro Felipe Sánchez Cerón (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal), mientras que el conjuez remanente será Gustavo Martín Coral (Col. Justa Libres).

Sánchez radicó un impedimento, adelantándose a la recusación que preparaba en su contra el Pacto Histórico y este martes decidió declararse impedido para decidir en el caso de Iván Cepeda por haber formado parte de la defensa jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso judicial que lo enfrentó con el hoy precandidato presidencial.

“Es pertinente señalar que, en ejercicio de mi profesión como abogado penalista, dentro del año anterior actué como apoyo de la Corporación Centro Democrático por Colombia para la causa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En particular, presté servicios profesionales a dicha corporación en el marco del proceso penal identificado con el radicado No. 11001600010220200027600, por los cuales facturé y recibí los honorarios correspondientes”, se lee en el documento presentado por el abogado al CNE.

Sobre el caso, Cepeda aseguró este martes que en caso de que no le permitan inscribirse en la consulta del Frente por la Vida irá directamente como candidato del Pacto Histórico a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo.