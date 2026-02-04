La Consulta de las Soluciones fue inscrita este miércoles 4 de febrero ante la Registraduría Nacional como la tercera consulta presidencial que se realizará el próximo 8 de marzo.

La iniciativa está integrada por la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López, y el exdefensor delegado para temas de salud Leonardo Huerta, quienes formalizaron su participación en este mecanismo de selección de candidato.

Sin embargo, en esta consulta no se sumaron los también precandidatos Sergio Fajardo ni Maurice Armitage, quienes decidieron no integrarse a la coalición en esta etapa del proceso.

Puertas abiertas a nuevos aspirantes

Tras la inscripción de la Consulta de las Soluciones, Claudia López señaló que la coalición mantiene abierta la posibilidad de que otros precandidatos se integren antes del cierre del plazo legal.

“Leonardo y yo decidimos que la consulta de las soluciones permanezca abierta a otras personas, como Moris Armitage y Sergio Fajardo, que deseen integrarse. Sergio anunció ayer desde el Eje Cafetero que mañana hará una declaración sobre su participación en esta consulta. Nuestra decisión, tanto en términos políticos como jurídicos, permite que antes del vencimiento del plazo del seis de febrero puedan sumarse otras personas”, indicó López.

La fecha límite para nuevas inscripciones es el 6 de febrero, según el calendario electoral.

Origen y propósito de la Consulta de las Soluciones

En su comunicado oficial, los promotores de la Consulta de las Soluciones explicaron que la iniciativa surge como respuesta al desgaste ciudadano frente a la confrontación política.

“Esta consulta no es contra nadie, es a favor de Colombia. Es una invitación a dejar atrás los gritos y a decidir con serenidad cómo garantizamos salud que funcione, seguridad para vivir tranquilos y educación para que la vida sí alcance”, afirmó Claudia López.

Por su parte, Leonardo Huerta destacó el enfoque ciudadano del proyecto político: “Poner en el centro de la decisión a la gente y los problemas reales que afectan su vida cotidiana”.

Asimismo, añadió: “Esta consulta le devuelve la palabra a la gente común, a quienes trabajan, cuidan y cumplen. No se trata de promesas vacías, sino de soluciones posibles, construidas desde el conocimiento del territorio y la experiencia real en lo público”.

El acuerdo programático de la Consulta de las Soluciones se estructura sobre varios pilares:

Salud como derecho humano, con atención oportuna y recursos transparentes.

Seguridad ciudadana, con control del territorio y lucha contra estructuras criminales.

Educación pública de calidad, como motor de igualdad y movilidad social.

“Todo ello bajo un enfoque de decencia, evidencia, descentralización y fortalecimiento institucional”, señalaron los promotores.

Participación ciudadana en la consulta

Los precandidatos coincidieron en que la Consulta de las Soluciones busca atraer apoyo ciudadano en un contexto de competencia política y polarización.

La consulta será de carácter popular y abierta, lo que permitirá la participación de todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral, sin importar su afiliación política.

“Colombia necesita orden, decencia y soluciones concretas. El 8 de marzo no se trata de ideologías, se trata de decidir cómo vivir mejor”, concluyeron los voceros de la iniciativa.

¿Quién es Leonardo Huerta?

Leonardo Huerta es oriundo de Pereira y se desempeñó durante cuatro años como Defensor del Pueblo Delegado para la Salud, cargo que ocupó hasta enero de 2025. En esa función lideró la defensa del derecho a la salud durante la pandemia del covid-19 y en el contexto de la crisis del sistema sanitario.

También fue secretario de Educación de Pereira, donde gestionó proyectos educativos en medio de la pandemia y participó en procesos de fortalecimiento institucional del sector.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en áreas como TIC, Justicia, Defensa y Trabajo, además de roles en organismos de control y gestión pública.