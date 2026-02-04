Ni Iván Cepeda ni Abelardo De la Espriella. Sin mencionarlos directamente, el precandidato presidencial Juan Fernando Cristo, que hace parte de la consulta de centro-izquierda Frente por la Vida, aseguró que Colombia necesita alejarse de los extremos y escoger un mandatario que sepa tender puentes. En este sentido, asegura que él es la mejor opción.

¿Cómo finalmente se dio su vinculación al Frente por la Vida?

Yo dije desde un comienzo que si era una consulta única y exclusivamente de izquierda no había espacio para las ideas y el pensamiento liberal en esa consulta.

Nosotros hemos venido defendiendo la necesidad de que haya una coalición de centro izquierda que le asegure a Colombia que podamos seguir avanzando en las reformas sociales que este gobierno ha impulsado, pero que al mismo tiempo lo hagamos mejor. Lo hagamos mejor en seguridad, lo hagamos mejor en salud, lo hagamos mejor en transición energética, porque no se ha hecho bien en estos años en muchos sectores.

Pero lo fundamental aquí es que hay ya una consulta de la derecha, cuya única propuesta hasta hoy ha sido que hay que sacar a Petro del poder. La consulta de centro izquierda, que yo creo que se está construyendo hasta ahora y se está consolidando, no puede tener como única propuesta que hay que mantener la continuidad del Gobierno tal como está. Tiene que tener una propuesta distinta para el país.

¿Cómo cree que cae su nombre en medio de candidatos de extremos?

Aquí yo creo que lo importante es que las realidades y los hechos trascienden las palabras. Aquí hay muchos candidatos que hablan de todo, pero yo he demostrado en el ejercicio de lo público capacidad para liderar consensos en este país, que es lo que necesitamos de manera urgente.

¿Cuáles son sus críticas hacia el gobierno Petro?

Yo creo que hay unos temas de forma y unos temas de fondo, ¿no? La inestabilidad institucional, la inestabilidad de ministerios, de entidades, realmente no permite consolidar políticas públicas, eso indudable y hay que rectificarlo. El discurso antiempresarial yo creo que no le conviene al país. Y en los temas de fondo lo hemos venido diciendo, la paz total no funcionó, hay que replantearla. Hay que levantar todas las mesas de diálogo con estos grupos criminales y empezar de cero. Necesitamos mucha más inteligencia, mucha más tecnología para desarticular las bandas criminales. Necesitamos intervenir las cárceles del país, no puede ser que se hayan convertido en los principales centros de extorsión de los colombianos. Y necesitamos y hemos planteado crear una policía metropolitana local.

¿Tiene líneas rojas en la búsqueda de llegar al poder?

Qué buena pregunta. Mire, Juan Fernando Cristo en la presidencia ni va a destripar a la izquierda ni va a exterminar a la derecha, como lo están planteando los candidatos de los extremos. Voy a llamar a la izquierda y a la derecha a todos los extremos a que juntos podamos asumir los grandes desafíos que tiene el país hacia el futuro. Separados no vamos a ser capaces de hacerlo. El gran problema que tiene hoy Colombia es la incapacidad que estamos demostrando para generar consensos en este país. Ahí no somos capaces ahora de ponernos de acuerdo en lo más mínimo. Eso lo vamos a acabar a partir del 7 de agosto.

Sé cómo construir consensos con todos los distintos, desde la derecha hasta la izquierda vamos a llamarlos para trabajar todos juntos para enfrentar tres grandes desafíos que tenemos por delante los colombianos. Primero, ya lo mencionamos, recuperar la seguridad. Segundo, superar la crisis en la atención de salud de los colombianos y tercero, afrontar la situación fiscal que es bien delicada.