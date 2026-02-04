El precandidato presidencial Iván Cepeda se fue lanza en ristre contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que este órgano le negara su participación en consulta interpartidista de la izquierda a celebrarse el próximo 8 de marzo.

“El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta del próximo 8 de marzo”, comenzó diciendo el senador en un video compartido en sus redes sociales.

Asimismo, insistió que lo del CNE es una decisión “arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática” que viola no solo sus derechos sino también los de su colectividad, el Pacto Histórico, con la que pretendía medirse con otras fuerzas izquierdistas y cercanas al proyecto progresista.

Recalcó que la del 2025 fue una consulta interna, “puesto que era la consulta de un solo partido”, y no interpartidista como alega el órgano electoral y razón por la cual se le negó su participación en marzo próximo.

“El Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el Pacto Histórico lo dijo ayer: nos retiramos de la consulta del 8 de marzo”, confirmó.

Igualmente, dejó claro que ante la imposibilidad de participar en esa consulta irá directamente a la primera vuelta presidencial sumándose a Abelardo De la Espriella y, por el momento, a Sergio Fajardo que han expresado su negativa a medirse el 8 de marzo.

“Allí (en primera vuelta) derrotaremos a nuestros adversarios. A quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores. Como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, expresó el también senador del Pacto Histórico.

También se refirió a la reciente decisión del CNE de revocar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido oficialista. Dijo que “hay en mente acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país”.

Aunque no se refirió a medidas concretas, Cepeda aseguró que desde la campaña del Pacto harán “todo lo necesario” para participar de los próximos comicios pese a las trabas jurídicas.

“Invito a todas las instancias del Pacto Histórico, a sus dirigentes, a sus comités electorales, a sus activistas, a las decenas de miles de voluntarias y voluntarios de mi campaña electoral, a quienes tienen simpatías por nuestra propuesta política, a redoblar nuestros esfuerzos, puesto que no solamente vamos a tener una gran votación para el Congreso de la República el 8 de marzo, sino, repito, yo seré el próximo presidente de la República luego de ser elegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, cerró el precandidato.